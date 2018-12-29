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В Псковской области будет создан волонтерский центр 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Юлия Маклакова
В Псковской области планируется создать ресурсный центр для волонтеров. Об этом, как говорится в сообщении на официальном портале органов власти региона, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания Государственного совета при Президенте РФ.
"В Псковской области волонтерская деятельность активно набирает обороты. В рядах добровольцев более 15 тысяч жителей региона. Среди них есть как молодые ребята, так и люди «серебряного» возраста. Они наши надежные помощники в реализации социально-значимых задач. И мы со своей стороны, чем можем — помогаем", — отметил губернатор.
Он также сообщил, что в регионе будет проведен аудит в сфере здравоохранения, в социальной сфере на наличие возможных ограничений, которые могут мешать работе добровольцев в больницах, хосписах, социальных учреждениях.
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Общество , Михаил Ведерников , Псковская Область
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