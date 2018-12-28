«Советское шампанское» признано фальсификатом

Экспертный центр Союза Потребителей Росконтроль составил рейтинг шампанского, которое сегодня представлено на полках магазинов. Последнее место у «Советского шампанского». Легендарный бренд не выдержал критики, был занесён в «чёрный список» и признан фальсификатом, сообщает Lenta.ru

По словам специалистов, производители нарушили требования ГОСТа — в напитке обнаружен диоксид углерода. Только один этот факт позволил экспертам объявить его фальсификатом и не рекомендовать к употреблению.

Кроме того, никакой критики не выдержал вкус и запах напитка — его назвали «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном. Специалисты объяснили это нарушением санитарных норм на производстве, которые, однако, никак не влияют на здоровье покупателя.

Лидером рейтинга было признано шампанское Moёt & Chandon. Напиток не оставил сомнений в своём вкусе и запахе, а также прошёл все необходимые тесты на соответствие госстандартам. Однако авторы статьи отмечают, что Moёt & Chandon в 20 раз дороже самого дешёвого шампанского, представленного в рейтинге.

Остальные марки: «Абрау-Дюрсо» , «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Российское шампанское», «Новый Светъ» и «Цимлянское» — были получили незначительные замечания и были признаны качественными и безопасными напитками.

Отдельно эксперты отметили вино «Новый свет», произведенное в Крыму, которое поразило специалистов вкусом наравне с победителем рейтинга.