Россияне впадают в потребительскую депрессию

Россияне все больше впадают в пессимизм. Индекс потребительских настроений, отражающий оценки и ожидания населения относительно личного благосостояния, экономического развития страны и ситуации на потребительском рынке, в декабре опустился до 89 пунктов. Это минимальный уровень с 2016 года. Таковые данные опроса, проведенного по заказу Банка России

Во всем виноват НДС

В октябре и ноябре индикатор находился на уровне 92 пункта, а за год потерял 17 пунктов. Такого резкого спада статистика ЦБ не фиксировала ни разу за все время сопоставимых исследований (с 2009 года).

А вот инфляционные ожидания россиян, напротив, обновили максимум — к концу декабря они подскочили до 10,2%. Последний раз такой показатель наблюдался 1,5 года назад. И в дальнейшем он будет только увеличиваться, признает регулятор. При этом треть россиян прогнозируют, что в ближайшее время рост цен ускорится — это рекордная доля с начала 2015 года.

Под занавес года на ожидания населения начало оказывать влияние повышение НДС, говорится в материалах ЦБ. Этот фактор называли 6% респондентов против 2% в ноябре. Больше всего люди опасаются подорожания мяса и птицы, которое уже началось (эту категорию отметили 42%). Второе место традиционно занимает бензин. Также опрошенные стали чаще говорить о росте цен на молочную продукцию, яйца, фрукты и овощи.

Что примечательно — наблюдаемая респондентами инфляция в декабре впервые с начала 2015 года сравнялась с показателем инфляционных ожиданий (те же 10,2%). В последние четыре года респонденты оценивали будущую инфляцию ниже текущей, то есть ожидали замедление темпов прироста потребительских цен. Теперь они таких надежд не питают.

В целом россияне готовятся к увеличению инфляции вполне оправданно, констатирует ЦБ. Однако сам регулятор дает куда более скромные прогнозы. По его расчетам, в начале года инфляция может достичь 5,5%, но во втором полугодии 2019 года начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Темнота в конце тоннеля

Ухудшение настроений в потребительском секторе, происходит не только в России. В крупнейшей экономике мира — американской, в последние два месяца также наблюдается снижение индекса доверия потребителей. Так что можно сказать, что подобные явления это намечающийся мировой тренд, отмечает главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков

Только если в США ухудшение настроений потребителей связанно с падением фондовых индексов, неким иллюзорным фактором, то в России это, прежде всего, связанно с непосредственными финансовыми ощущениями граждан, добавляет он.

«Россияне видят, что цены стремительно растут уже сейчас, в 2019 году инфляционное давление будет еще сильнее, а перспектив зарабатывать больше, нет даже в оптимистичных официальных прогнозах. Не видя возможностей улучшить ситуацию, россияне приходит к выводу, что дальше будет только хуже. А в России главное «хуже» — это рост цен, причем, чем хуже, тем сильнее вырастут цены. Текущие оценки граждан — это примерно начало движения от среднего «хуже» к высокой степени ухудшения ситуации», — сказал эксперт «Ридусу».

По его словам, главное, что вызывает опасения, — это позиция российского государства в сложные экономические периоды. Предыдущие кризисы (2008, 2014 годов) абсолютно четко показывают, что главный приоритет это спасение банков и сырьевых экспортеров. С макроэкономической точки зрения это может быть и оправданно из-за неразвитости российского потребительского сектора, но гражданам от этого не легче. А увеличение финансовой нагрузки в виде повышения НДС, акцизов только ухудшает ситуацию.

«Понимая, что в случае очередного кризиса можно не рассчитывать на помощь государства, недостаточный размер или полное отсутствие достаточной подушки безопасности, создает у россиян ощущение неизбежности личной финансовой катастрофы, к которой мы все ближе и ближе», — сокрушается аналитик. Потребительские качели

На первый взгляд, инфляционные ожидания — вроде бы субъективные психологические вещи, но в поведенческой финансовой теории и практике это имеет очень большое значение, предупреждает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

«Недаром же говорят: если все ожидают, что цены повысятся — они повысятся. Эта поговорка всегда сбывается. Потому что все начинают себе вести соответственно своим ожиданиям», — поясняет она.

С одной стороны, это может создать ажиотажный спрос на ряд товаров (традиционно в таких ситуациях люди стремятся сделать запасы наиболее востребованных продуктов), и спровоцировать производителей на еще большее повышение цен. С другой стороны, ухудшение экономических настроений негативно повлияет на потребительский спрос в целом и, как следствие, на рост ВВП.

Желание закупиться впрок будет натыкаться на сокращение реальной покупательной способности из-за продолжающегося снижения доходов и высокой закредитованности населения. Соответственно, придется выбирать наиболее значимые категории товаров, отказываясь от других покупок. Итогом станет понижение качества жизни населения, усиление тенденций к экономии, переход на более дешевые товары. Производители, в свою очередь, ответят ухудшением качества продукции.

Дворецкая тоже полагает, что реальная инфляция будет выше, чем обещанные ЦБ цифры. И считает, что властям стоит задуматься над двукратным разрывом между официальным прогнозом и ожиданиями населения.

«ЦБ говорит, что потом инфляции якобы спуститься на уровень 4%. Вопрос: кто и как считает. Формально, может, и спустится. Мы знаем, что сейчас происходит с Росстатом, который обслуживает интересы Минэкономразвития и не является самостоятельным органом. Даже ВВП считается не вполне корректно. Но действительность-то говорит о другом: люди видят ценники на товары первой необходимости, продукты, импортные товары и т. д.», — напоминает эксперт.

Перенос НДС в цены, по сути, уже идет, добавляет она. И — главное — эти цены останутся на достигнутых уровнях даже в том случае, если вдруг появятся какие-то антиинфляционные факторы. И россиянам придется в этой ценовой ситуации жить.