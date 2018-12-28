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Почти половина американцев обвиняет Трампа в частичной приостановке работы правительства 

Ведомости 32 минуты назад
Фото: Reuters
Большинство американцев возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность в частичной приостановке работы правительства из-за разногласий, мешающих принятию бюджета. Винить Трампа в происходящем склонны 47% респондентов, представителей демократов в Конгрессе — 33%, а представителей республиканцев в Конгрессе — 7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters / Ipsos, проведенного 21-25 декабря.
Лишь 35% респондентов заявили о поддержке включения в бюджет расходов на строительство стены. В вопросе о частичной приостановке работы правительства Трампа поддерживают 25% опрошенных. В результате в неоплачиваемые отпуска вынуждены будут уйти около 800 000 американских бюджетников, отмечает Associated Press.
Ранее стало известно, что конгресс США не смог согласовать принятие бюджета из-за разногласий по расходам на строительство стены на границе с Мексикой в $5 млрд, на которых настаивает Трамп. Общая сметная стоимость строительства защитных сооружений на границе составляет $23 млрд
Палата представителей и Сенат перенесли обсуждение проекта без особых дискуссий. Следующее заседание палат запланировано на 31 декабря, отмечается на сайте конгресса. Оно будет формальным, решение о федеральном бюджете переносится на срок после 2 января. С 3 января Палата представителей перейдет под контроль демократов по итогам промежуточных выборов, отмечает AFP.
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Общество , В мире , Социология , США , Дональд Трамп , Associated Press , Reuters
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