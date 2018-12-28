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В Госдуме захотели подарить россиянам бесплатный фитнес 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо министру спорта РФ Павлу Колобкову с предложением сделать посещение фитнес-центров для россиян бесплатным на время новогодних праздников, сообщает РИА Новости. По словам парламентария, это вполне реально сделать, учитывая невысокую загруженность спортзалов на каникулах.
«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — цитирует РИА Новости депутата.
Власов также отметил, что занятия спортом зимой в России теряют популярность из-за отсутствия доступных крытых площадок.
«Ситуация усугубляется особенно в новогодние праздники, когда на протяжении практически двух недель из-за обильных застолий и невысокой физической активности большинство граждан наносят существенный вред своему здоровью», — подчеркнул депутат.
Поэтому, уверяет народный избранник, стремление к здоровому образу жизни россиян необходимо стимулировать, и бесплатные абонементы в спортзалы, по его словам, один из шагов в этом направлении.
Комментарии2
Общество , Василий Власов , Павел Колобков , Госдума , ЛДПР , РИА Новости
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