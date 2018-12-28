В Госдуме захотели подарить россиянам бесплатный фитнес

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — цитирует РИА Новости депутата.

Власов также отметил, что занятия спортом зимой в России теряют популярность из-за отсутствия доступных крытых площадок.

«Ситуация усугубляется особенно в новогодние праздники, когда на протяжении практически двух недель из-за обильных застолий и невысокой физической активности большинство граждан наносят существенный вред своему здоровью», — подчеркнул депутат.

Поэтому, уверяет народный избранник, стремление к здоровому образу жизни россиян необходимо стимулировать, и бесплатные абонементы в спортзалы, по его словам, один из шагов в этом направлении.