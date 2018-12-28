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Названы самые востребованные профессии 2019 года 

РИА Новости
Фото: © Fotolia / Production Perig
Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета".
По их мнению, в следующем году будет расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. Сейчас конкуренция в этой сфере низкая — меньше двух претендентов на место. При этом средняя зарплата по Москве у специалистов в этой сфере составляет 130-140 тысяч рублей, а максимальный оклад может достигать 300 тысяч рублей в месяц.
Аналитики также считают, что в 2019 году вырастет спрос на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ и сайтов. В настоящее время конкуренция в этой профессии — всего 2,5 человека на место, а средняя зарплата по Москве составляет примерно 120 тысяч рублей, при максимальном окладе 250 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, предполагается повышение спроса на специалистов по тестированию/QA. В этой сфере компании уже активно ищут как молодых специалистов, которых готовы обучать, так и опытных тестировщиков, владеющих несколькими языками программирования. В этой профессии конкуренция также составляет 2,5 на одну вакансию. Средний оклад по столице составляет порядка 90 тысяч рублей, а зарплатный максимум — порядка 250 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, по расчетам экспертов, значительно вырастет спрос на аналитиков данных. Эта профессия будет наиболее востребована среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. На данный момент в этой сфере конкуренция несколько выше — 4,5 претендента на место. Средняя зарплата у специалистов этой профессии по Москве составляет 140-150 тысяч рублей, а зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.
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Общество , "Российская газета"
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