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«Трезвая Россия» предложила запретить скидки на алкоголь в магазинах 

РИА Новости 1 час назад
Член Общественной палаты РФ и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил правительству РФ законодательно запретить в магазинах рекламные алкогольные акции со скидками, чтобы снизить спрос на эту продукцию.
"Агрессивная реклама и скидки на алкогольную продукцию привлекают дополнительное внимание россиян, увеличивают их спрос… Предлагаю законодательно запретить любые рекламные акции, в рамках которых действуют скидки на алкогольную продукцию, раздаются бесплатные пробники, и другие маркетинговые трюки от производителей спиртных напитков", — говорится в письме Хамзаева вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"Убежден, что запрет подобных акций позволит снизить спрос на алкоголь среди наших граждан", — добавил он.
Член ОП РФ отметил, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, "на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счет продажи алкоголя, государство несет убытков примерно на три рубля" из-за сокращения трудоспособной части населения, увеличения травматизма и смертности.
По словам главы "Трезвой России", в дни новогодних праздников потребление спиртного особенно возрастает, что влечёт за собой "увеличение социально опасных явлений": ДТП по вине алкоголя, случаев травматизма и бытовых конфликтов.
"Алкоголь является катализатором многих социальных проблем, именно поэтому система регулирования продажи данной продукции должна быть направлена исключительно на защиту здоровья граждан", — подчеркнул Хамзаев в обращении к Голиковой.
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Общество , Видео , Татьяна Голикова , Общественная палата России , ВОЗ , Правительство РФ
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