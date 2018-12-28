Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Россияне перестанут платить за национальный роуминг. Поправки в закон «О связи» подписал Владимир Путин

Начиная с 1 июня 2019 года мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны. Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, каждый абонент получит одинаковые условия оказания услуг, вне зависимости от того, находится ли он в субъекте, где купил номер, или за его пределами.

Как писал News.ru, ранее президент подписал ещё несколько важных законов: о гуманном обращении с животными, а также о декриминализации статьи 282 УК РФ за разжигание ненависти.