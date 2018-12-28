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32 крокодила и 6 тарантулов пытались ввезти в РФ 

Рамблер 13 минут назад
На таможне аэропорта Внуково задержан мужчина, который пытался ввезти в страну представителей экзотической фауны — в чемодане пассажира из Мексики обнаружили крокодилов и тарантулов. Таможенники изъяли у любителя тропических животных 32 детеныша опасных рептилий и 6 насекомых, все они будут временно размещены в специализированном центре передержки. А привезшему в Россию «живой товар» мужчине придется объясняться в правоохранительных органах, на данный момент он задержан до выяснения всех обстоятельств происшествия.
Общество , Видео , Новости Москвы , Происшествия , Международный аэропорт Внуково , МВД , Мексика
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