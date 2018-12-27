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СМИ: в учебниках истории появится глава о присоединении Крыма 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В российском Министерстве просвещения рассказали, что до конца 2019 года в школьных учебниках по истории появится глава о присоединении Крымского полуострова к России, передает iz.ru.
Как отмечается, в некоторых изданиях соответствующие данные уже включены в программу, однако, по мнению ряда экспертов, "не все они соответствуют действительности".
По информации издания, разработкой главы о присоединении Крыма займутся участники специальной рабочей группы, в которую будут включены депутаты крымского Госсовета, историки и очевидцы событий 2014 года.
Ранее сообщалось, что украинский кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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