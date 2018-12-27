Как заставить украинцев признать Крым российским

«Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества, и больше говорить не о чем — срочно к психиатру», — написал в Фейсбуке Андрей Макаревич.

Обычно, когда фронтмен «Машины времени» высказывается о Крыме, соглашаться с ним не хочется. Но сейчас он как никогда прав: реакция на высказывание певицы получилась нездоровая. Дошло до того, что первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс посоветовал Лолите больше в Крым не приезжать.

А заявила она, напомним, следующее: «Для меня Крым — это по-прежнему Украина , в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке».

Это спровоцировало в рунете и СМИ всполохи гнева и серию отповедей в адрес певицы со стороны профессиональных патриотов. Милявской тут же припомнили украинское происхождение, житье-бытье во Львове и Киеве и желание проголосовать за Ксению Собчак на президентских выборах. Выявили, так сказать, пятую колонну.

К сожалению, мало кто обратил внимание на уточнение «в душе», и певице пришлось прояснять свою позицию: «Мой горшок с детства стоял в Ялте… Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира… Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина».

Проще говоря, выросшая на Украине и конкретно в Крыму Милявская привыкла считать Крым частью украинского мира. Это, что называется, сугубо личное, никакого политического содержания скандальная фраза не несет. А доказать это довольно просто. Прежде певица, критиковавшая помимо прочего Навального и выступавшая в поддержку Путина, о самом факте перехода Крыма в состав РФ высказывалась исключительно одобрительно. Пример:

«Я за то, чтобы, например, в Крыму не стреляли. По мне лучше бескровно и назад в Россию Крым, где люди ходят и улыбаются на улицах. Я с ними общаюсь и знаю, что они счастливы. А если и есть какие-то экономические трудности, то для них это фигня, когда они смотрят сейчас на Донецк. Я не вижу никакой агрессии со стороны России, я вижу желание договориться и вижу, что давят на Россию. И не считаю, что нужно подставлять щеки. Хватит, наподставлялись!»

Никаких противоречий тут нет: «в душе» украинки Милявской Крым по-прежнему Украина, но Россия правильно поступила, забрав его себе и не допустив крови.

«Я люблю Украину, но не приму власть, которая сейчас там есть», — заявляла, в частности, она.

О характере отношений Лолиты с украинской властью можно судить и по такому факту: в прошлом году украинские пограничники сняли певицу с поезда в Конотопе и не позволили ей навестить заболевшую дочь из-за «несанкционированной» поездки во все тот же Крым. Теперь Милявской запрещен въезд в Украину, где также проживает мать певицы. При этом програнслужба этой страны не удержалась от издевательских комментариев.

Хуже того, мать певицы, как следует из все того же интервью, избили на улице из-за того, что она посмела говорить по-русски.

«Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" — и мама получила в голову», — рассказала певица, уточнив, что не делилась этой историей раньше, поскольку «дочке надо было доучиться в школе».

Тем не менее считать малую родину фашистской страной Милявская отказывается: «Ублюдки есть везде».

Таким образом, скандал вокруг певицы не имеет под собой вообще никаких оснований. Но случился он ко времени — вся эта ситуация заставляет задуматься над проблемой, имеющей непосредственное отношение к Крыму.

Еще накануне было объявлено, что официальный Киев продлил запрет на въезд в страну для российских мужчин от 16 до 60 лет, введенный одновременно с военным положением. Впрочем, женщин на украинской границе тоже регулярно разворачивают. При этом и тех, и других подвергают допросу, допытываясь, чей Крым, кто развязал войну в Донбассе и кто сбил малазийский «Боинг». Какие ответы считаются «правильными» и являются своеобразным пропуском в страну, объяснять не нужно.

При этом в начале следующего года в России должен быть принят закон, облегчающий предоставление гражданства украинцам. Его проанонсировал лично президент Путин, а о необходимости такого закона говорили давно: полностью лояльные России люди, вынужденные спасаться от войны и репрессий, проходят здесь несколько кругов бюрократического ада.

Однако не все соискатели российского гражданства — идейные русофилы. Помимо политических, у украинцев есть и сугубо экономические причины переезжать в РФ. Уровень жизни на Украине продолжает падать и особых перспектив в этом смысле для страны не прослеживается.

В связи с этим не лишним будет задуматься над тем, чтобы желающие стать россиянами украинцы проходили базовый текст на лояльность. Таким тестом могло бы стать письменное заявление о признании Крыма частью России.

Возможно, его стоит брать и с тех украинцев, кто въезжает РФ только на время. Пока законопроект находится на стадии написания, подобную возможность необходимо как минимум обсудить.

Лолита, как и любой другой гражданин России, вправе иметь любое мнение о статусе Крыма. Во времена «русской весны» этого мнения не спрашивали (был референдум в Крыму о воссоединении с Россией, но не было референдума в России воссоединении с Крымом), но единодушия государство не требует, запрещая только экстремисткие высказывания и «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».

Например, в стране спокойно функционируют политические партии, декларирующие украинскую принадлежность полуострова ( «Яблоко» ПАРНАС ), а то, что они крайне непопулярны у избирателей и располагают рейтингом на грани статистической погрешности, показательно само по себе.

Но от тех, кто только планирует стать российских гражданином, требовать уважения к границам страны столь же естественно, как требовать уважения к ее законам. Да, никакой юридической силы такая бумага иметь не может, как и признание на частном уроне, например, независимости Гренландии. Но в случае граждан Украины это важный символический шаг, некий необходимый минимум, находящийся, помимо прочего, в категории «зеркальных мер».

А следом можно будет подумать и об опроснике при пересечении российско-украинской границы с туристическими или любыми другими целями. Как заметила всё та же Лолита, «не нужно подставлять щеки, хватит, наподставлялись!».