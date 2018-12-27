Женское обрезание в Москве: как калечили в клинике

Росздравнадзор выяснил, что в столичной клинике действительно предлагали процедуру женского обрезания. Кроме того, в медучреждении выявлен еще ряд нарушений. Однако в клинике продолжают отрицать проведение подобных операций. По словам представителей медицинского учреждения, информация о клиторэктомии появилась на сайте ошибочно. Там отметили, что такая услуга «никогда и никому не оказывалась».

Росздравнадзор заявил о завершении проверки в отношении столичной клиники. Специалисты ведомства сообщили, что в медучреждении действительно предлагалась услуга женского обрезания для девочек в возрасте от пяти до 12 лет.

«Предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — отметили в федеральной службе.

В ведомстве подчеркнули, что малолетним девочкам запрещено полное удаление клитора в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями несовершеннолетних может стать поводом для возбуждения уголовного дела, добавили в ведомстве.

Тем не менее, в утвержденной Министерством здравоохранения номенклатуре медуслуг есть услуга А16.20.029 — она предполагает пластику женских половых органов и разрешена официально.

Служба по надзору зафиксировала и другие нарушения в московском медучреждении. Выяснилось, что в клинике без лицензии проводились аборты и пластические операции. Кроме того, операционные и отделения анестезиологии не соответствуют требованиям. «Оперативные вмешательства по профилю „пластическая хирургия“ выполнялись акушером-гинекологом без соответствующей квалификации по пластической хирургии», — отметили в Росздравнадзоре.

В итоге ведомство выявило ряд административных нарушений по статьям КоАП «О безлицензионной деятельности» и «Грубых нарушениях лицензионных требований». От клиники потребовали устранить указанные нарушения. При этом сообщается, что специалисты проведут повторную проверку в медучреждении. Результаты уже состоявшейся отправлены в московский Следком . Это решение принято в связи с наличием в клинике признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «О производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Однако в московской клинике, в которой, как сообщали СМИ в ноябре, делается процедура женского обрезания, опровергли информацию о наличии в прейскуранте клиторэктомии. Об этом медучреждение сообщило газете «Коммерсант».

«Что касается искусственного прерывания беременности, то клиника имеет соответствующую разрешительную документацию. Дополнительно сообщаем, что информация по услуге клиторэктомия, включая ее описание, на сайте была размещена ошибочно и никогда никому не оказывалась», — отмечается в ответе на запрос издания.

Напомним, 27 ноября в СМИ появилась информацию о том, что одна из столичных клиник предлагает услуги женского обрезания для девочек до 12 лет. Были опубликованы скрины с сайта медучреждения, на которых описывалась процедура клиторэктомии и сообщалось, что «обрезание клитора проводится девочкам до начала периода полового созревания». Кроме того, в сообщении подчеркивалось, что данная операция проводится по «религиозным или ритуальным мотивам» и является калечащей, поэтому делать ее надо «не в домашних условиях, а в медклинике».

Вскоре информация исчезла с сайта клиники. Ее сотрудники в свою очередь заявили, что проводят лишь частичное обрезание — при этом только совершеннолетним женщинам и по медицинским показаниям.

«Огромный общественный резонанс вызвала история двухлетней давности, связанная с варварской практикой женского обрезания в отдаленных горных местностях Северного Кавказа. Тогда проверку проводила Генпрокуратура, Минздрав России однозначно негативно высказался о калечащей практики. И вдруг в центре столицы проводят процедуры, которые ООН относит к числу варварских и бесчеловечных», — заявила Гурцкая.

Отметим, что летом 2018 года в отчете организации «Правовая инициатива» сообщалось, что ежегодно операцию по удалению клитора проводят для около 1,2 тыс. россиянок в возрасте до трех лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана. В исследовании отмечается, что операции в республиках продолжают делать в антисанитарных условиях. Более того, при процедуре клитор либо отрезается полностью, либо повреждается ножом, ножницами или лезвием. Делается это, отмечают правозащитники, якобы с целью подготовить девочку к роли жены в патриархальной семье.

В отчете сообщается, что практика калечащих операций на Северном Кавказе нарушает положения уголовного законодательства России, а также международные правовые нормы.