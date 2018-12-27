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В МВД объяснили необходимость изменить бланк паспорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В МВД разъяснили, что внести изменения в бланк паспорта гражданина России нужно в связи с отсутствием исчерпывающего перечня оснований для признания документа недействительным.
Накануне ведомство предложило добавить в удостоверение личности напоминание о сроках его обмена. Помимо этого, паспорта будут признаваться недействительными при указании недостоверных сведений или при оформлении по поддельным документам. Также с последней страницы предлагается убрать упоминание о возможности внести информацию о группе крови и о недопустимости размещения посторонних сведений.
В министерстве подчеркнули, что сегодня законодательство допускает неоднозначные трактовки, что приводит к нарушению правил.
"Имеют место случаи игнорирования непосредственно со стороны граждан обязанности по обмену паспорта при достижении возраста, предусматривающего замену паспорта", — говорится в сообщении МВД на официальном сайте ведомства.
Сейчас в удостоверении личности указано, что паспорт выдается в 14 лет, а в 20 и в 45 лет его следует менять. Однако сроки обмена документа не уточняются.
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Общество , МВД
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