В МВД объяснили необходимость изменить бланк паспорта

МВД разъяснили, что внести изменения в бланк паспорта гражданина России нужно в связи с отсутствием исчерпывающего перечня оснований для признания документа недействительным.

Накануне ведомство предложило добавить в удостоверение личности напоминание о сроках его обмена. Помимо этого, паспорта будут признаваться недействительными при указании недостоверных сведений или при оформлении по поддельным документам. Также с последней страницы предлагается убрать упоминание о возможности внести информацию о группе крови и о недопустимости размещения посторонних сведений.

В министерстве подчеркнули, что сегодня законодательство допускает неоднозначные трактовки, что приводит к нарушению правил.

"Имеют место случаи игнорирования непосредственно со стороны граждан обязанности по обмену паспорта при достижении возраста, предусматривающего замену паспорта", — говорится в сообщении МВД на официальном сайте ведомства.

Сейчас в удостоверении личности указано, что паспорт выдается в 14 лет, а в 20 и в 45 лет его следует менять. Однако сроки обмена документа не уточняются.