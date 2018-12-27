Бастрыкин поручил проверить дела с оправдательными приговорами

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить качество расследования уголовных дел, по которыми были вынесены оправдательные приговоры или которые были возвращены судом. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, подчеркнув, что речь идет об уголовных делах, расследованных московскими подразделениями СКР.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что следователи и прокуратура работают некачественно, в связи с чем суды вынуждены слишком часто выносить оправдательные приговоры.

Как пояснила Петренко, решение провести «масштабную аналитическую работу» было принято именно «в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества».

По ее словам, предстоит тщательно изучить материалы запрошенных уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и, исходя из этого, дать оценку профессионализму следователей, которые вели эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства.

Если в результате проверки в работе правоохранителей выявят нарушения, в их отношении «будут приняты меры дисциплинарного характера», пояснила представитель СКР.

Кроме того, по итогам работы ведомство сформирует предложения организационно-методического характера, направленные на повышение качества предварительного следствия в целом и в частности по уголовным делам, которые могут быть рассмотрены судом присяжных.

В декабре Ольга Егорова отмечала, что большое количество оправдательных приговоров при рассмотрении дел с участием присяжных свидетельствует о низком качестве следствия.

С 1 июня нынешнего года районные суды начали рассматривать дела с участием присяжных заседателей. За первые шесть месяцев действия нового закона в районные суды Москвы поступило 20 таких дел.

«И по 11 из них уже состоялись вердикты. Сразу отмечу, что, по сути, каждый второй вердикт — оправдательный. Причем в 4 случаях из 6 присяжные были единодушны в своем решении о невиновности. О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства. Можно долго рассуждать об особенностях рассмотрения уголовных дел с присяжными, но все должны понимать, что присяжные — это простые люди, которые далеки от юриспруденции, они принимают решение сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании», — пояснила Егорова «Интерфаксу».

В Генпрокуратуре РФ частично согласились с критикой с судейской стороны.

«По поводу качества следствия и доследственных проверок, что, конечно, ухудшается качество, мы не раз об этом высказывались, не раз высказывался [генеральный прокурор РФ] Юрий Яковлевич Чайка в своих интервью. Но достаточных полномочий для исправления ситуации прокуроры, конечно, не имеют», — рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

По его словам, во время рассмотрения дела в суде не всегда возможно восполнить пробелы, допущенные на этапе предварительного расследования.

При этом целью прокурора далеко не всегда является обвинительный приговор, отметил Куренной.

Если в ходе судебного процесса прокурор видит, что обвинение не подтверждается доказательствами, то он может его изменить или «вообще от него отказаться», пояснил он, напомнив, что в суде стороны обвинения и защиты абсолютно равноправны.

«Один из главных принципов — состязательность сторон. Прокурор должен обеспечить законность процесса и обоснованность уголовного преследования», — добавил представитель ведомства.

Отметим, что оправдательные приговоры в России являются редкостью. Согласно статистике Судебного департамента Верховного суда, в 2017 году оправдательные приговоры были вынесены только по 0,2% уголовных дел, дошедших до суда. То есть суды оправдали 1,6 тыс. человек, обвиненных в уголовных преступлениях. Это на тысячу человек меньше, чем годом ранее.

Всего в 2017 году были осуждены 697,2 тыс. человек. Из дошедших до суда дел 77,9% завершились обвинительным приговором. Еще 21,9% были прекращены актом суда. Большинство случаев связано с истекшим сроком давности, смертью подсудимого и амнистией. По реабилитирующим основаниям были прекращены 1,4% дел.