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В Крыму призвали Лолиту не путать шоу-бизнес с политикой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал певицу Лолиту Милявскую не путать шоу-бизнес с политикой.
Ранее Милявская в интервью YouTube-каналу Крючок.TV сказала, что в душе Крым для нее остается украинским. Два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.
"Милявской приходится эпатировать публику, чтобы удержаться в шоу-бизнесе, но теперь она залезла в политику. Эти вещи недопустимо путать", — сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, оснований считать Крым украинским сегодня ни у кого быть не может.
"Очевидно, основание так считать у Милявской только одно: полное незнание отечественной истории и непонимание процессов, которые проходили в Крыму в марте 2014 года. Поэтому, если чего-то не понимаешь, то прежде чем что-то говорить, хотя бы узнай", — подчеркнул Иоффе.
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Общество , Лолита Милявская , РИА Новости , Республика Крым
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