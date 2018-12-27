В Крыму призвали Лолиту не путать шоу-бизнес с политикой

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал певицу Лолиту Милявскую не путать шоу-бизнес с политикой.

Ранее Милявская в интервью YouTube-каналу Крючок.TV сказала, что в душе Крым для нее остается украинским. Два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. Ее высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

"Милявской приходится эпатировать публику, чтобы удержаться в шоу-бизнесе, но теперь она залезла в политику. Эти вещи недопустимо путать", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, оснований считать Крым украинским сегодня ни у кого быть не может.