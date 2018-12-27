Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский мост теперь защищен от столкновений с судами 

Рамблер 1 час назад
Строители Крымского моста завершили сооружение специальных конструкций, защищающих мост при возможном столкновении с кораблями. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
«К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения», — рассказали в инфоцентре.
Крымский мост покорил сердца украинцев
Палы позволят остановить судно и при этом сберечь как его, так и фарватерные опоры моста.
Также в сообщении говорится, что фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу.
Автомобильная часть Крымского моста открылась 15 мая, запуск движения по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карта наступления украинской армии попала в Сеть220
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме35
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль40
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо101
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:19
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
Общество
06:59
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль
США В мире
01:00
Москвичей призвали массово спуститься под землю
Общество Новости Москвы
02:23
Крымский мост защитили от морского тарана
Общество
00:09
Бил или не бил? Жен Башарова перепутали
Шоу-бизнес
01:45
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме
Шоу-бизнес
03:45
УПЦ пришел конец
Украина В мире
01:55
Оппозиция пришла в Кремль
Политика
01:40
Мать Лолиты избили в Киеве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение