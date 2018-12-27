Крымский мост защитили от морского тарана

Крымский мост теперь защищен от столкновений с судами

Строители Крымского моста завершили сооружение специальных конструкций, защищающих мост при возможном столкновении с кораблями. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций — палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения», — рассказали в инфоцентре.

Палы позволят остановить судно и при этом сберечь как его, так и фарватерные опоры моста.

Также в сообщении говорится, что фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу.

Автомобильная часть Крымского моста открылась 15 мая, запуск движения по железнодорожной части моста запланирован на декабрь 2019 года.