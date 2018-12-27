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Аксенов исполнит желания четырех крымчан в рамках акции «Елка желаний» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов присоединился к новогодней акции "Ёлка желаний", пообещал исполнить мечты четырех крымчан и уже дал соответствующие поручения.
В Кремле перед последним в этом году заседанием Госсовета поставили елку с открытками, на которых написаны желания детей. Министры и губернаторы могут снять послания с елки и воплотить эти мечты в жизнь.
"Присоединился к новогодней акции "Ёлка желаний". Цель акции — реализация заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения. В следующем году мне предстоит выполнить четыре мечты крымчан", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что две женщины из дома престарелых хотели бы вернуться в детство и попасть в цирк и дельфинарий. Девочка одиннадцати лет, находящаяся под опекой бабушки, мечтает о детской площадке, где она будет играть с другими детьми. А заветное желание 15-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья, которая живет на третьем этаже, — пандус для инвалидной коляски.
"Все эти мечты будут исполнены, уже даны соответствующие поручения", — подчеркнул Аксенов.
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Комментарии
Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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