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Жириновский считает, что качество жизни россиян не упало 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с оптимизмом смотрит в будущее и отмечает, что, несмотря на сложности в международных делах, качество жизни в России не упало.
"Этот год заканчивается, с оптимизмом смотрим в будущее. Страна самая мощная в мире: ресурсы, военная мощь, ширпотреба полно, все прилавки забиты, нет дефицита, все лежит, онлайн все (можно заказать), к тебе курьер постучит через полчаса, все принесут, от самой вкусной пиццы до последней модели смартфона", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, несмотря на все сложности на мировой арене, качество жизни россиян не упало. "Столько информации, все развивается, огромное количество олимпиад, спортивных конкурсов", — отметил лидер ЛДПР.
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Общество , Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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