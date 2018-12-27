Умер Алексей Букалов

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Российский журналист умер в Риме 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
78-летний российский журналист Алексей Букалов умер в Риме, сообщает ТАСС.
Букалов возглавлял представительство информагентства в Италии и Ватикане и был первым журналистом из России, вошедшим в папский пул, в котором состоял более 20 лет.
Он сопровождал трех понтификов, Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска, в поездках по всему миру. Об этом опыте Букалов написал книгу «С понтификами по белу свету».
Букалов родился в Ленинграде в 1940 году, долгое время жил в Москве, работая дипломатом, а в течение последних 30 лет жил в Италии, где возглавлял представительство ТАСС.
Кроме того, Букалов исследовал творчество поэта Александра Пушкина. О нем журналист написал две книги. Одна, «Пушкинская Африка», была посвящена происхождению поэта, а вторая, «Пушкинская Италия», многочисленным упоминаниям Италии в творчестве никогда там не бывавшего Пушкина.
Общество , Видео , В мире , Европа , Политика , Происшествия , Алексей Букалов , БЕНЕДИКТ XVI , ИТАР-ТАСС , Италия , Папский Престол (Государство — Город Ватикан) , Рим
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