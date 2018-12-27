Умер Алексей Букалов

Российский журналист умер в Риме

Букалов возглавлял представительство информагентства в Италии Ватикане и был первым журналистом из России , вошедшим в папский пул, в котором состоял более 20 лет.

Он сопровождал трех понтификов, Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска, в поездках по всему миру. Об этом опыте Букалов написал книгу «С понтификами по белу свету».

Букалов родился в Ленинграде в 1940 году, долгое время жил в Москве, работая дипломатом, а в течение последних 30 лет жил в Италии, где возглавлял представительство ТАСС.

Кроме того, Букалов исследовал творчество поэта Александра Пушкина. О нем журналист написал две книги. Одна, «Пушкинская Африка», была посвящена происхождению поэта, а вторая, «Пушкинская Италия», многочисленным упоминаниям Италии в творчестве никогда там не бывавшего Пушкина.