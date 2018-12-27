Учредитель фонда «Вера» предложила чиновникам стать волонтерами в хосписах

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер на заседании Государственного совета обратилась к чиновникам с предложением посетить хосписы в качестве волонтеров.

"Поволонтерьте, без камер придите к нам, потому что вы поймете, что хосписов не надо бояться, с нами не страшно, страшно, когда нас нет. Вы поймете настоящие какие-то ценности, потому что, действительно, когда человек неизлечимо болен, когда он знает свой горизонт, отпадает шелуха, и важным остается только важное. И совершенно изменится, я убеждена в этом, ситуация в социальной сфере, если люди, обличенные властью и должностью, придут и поволонтерят, не поговорят, а поволонтерят", — заявила Федермессер, обращаясь к чиновникам, присутствовавшим на заседании Госсовета.

Она добавила, что такая работа для них будет только полезной, чтобы их "душевные качества не затихали", а сами они "не черствели на своей тяжелой работе".