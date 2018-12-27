Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баста пригласит на концерт девушку, открытку которой он выбрал на елке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что готов пригласить на свой концерт 18-летнюю Маргариту из Костромской области, открытка с желанием которой украсила новогоднюю елку в Кремле.
Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили исполнить желания россиян: в Малахитовом фойе и Александровском зале установили две елки, на которых висят игрушки с записками об их мечтах, сообщал ранее корреспондент РИА Новости. Первую елку окрестили "федеральной", так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств. Вторую елку условно назвали "региональной" — желания предлагается исполнить главам российских регионов.
На одной из открыток было написано желание 18-летней Маргариты из Костромской области, которая хочет побывать на концерте Басты.
"Конечно, я приглашу Маргариту на концерт, в Москве он будет в апреле. Но мне нужен ее телефон или телефон ее родственников", — сказал Баста РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он помочь в осуществлении мечты девушки.
Одним из организаторов акции стал благотворительный проект "Мечтай со мной", который помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. В конце 2018 года в проекте принял участие президент РФ Владимир Путин, исполнив мечты пяти детей с опасными для жизни заболеваниями. Глава государства пятого декабря забрал пять последних конвертов с мечтами детей во время Международного форума добровольцев в Москве.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
Комментарии
Общество , Баста , Владимир Путин , РИА Новости , Костромская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо85
Утраты года13
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии265
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам260
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме14
Видео
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
00:13
Гуляющую по Москве лису сняли на видео
Новости Москвы
01:45
«Это скандал»: Лолиту отчитали за Крым
Шоу-бизнес Статьи
01:45
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме
Общество
01:21
Заторы в Москве достигли восьми баллов
Новости Москвы
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:08
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение