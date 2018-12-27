В Кремле перед последним заседанием Госсовета в этом году поставили ёлку с желаниями детей, которые смогут исполнить министры и губернаторы pic.twitter.com/w9D3LijDn9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.