Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что готов пригласить на свой концерт 18-летнюю Маргариту из Костромской области, открытка с желанием которой украсила новогоднюю елку в Кремле.
Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили исполнить желания россиян: в Малахитовом фойе и Александровском зале установили две елки, на которых висят игрушки с записками об их мечтах, сообщал ранее корреспондент РИА Новости. Первую елку окрестили "федеральной", так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам, министрам и руководителям различных ведомств. Вторую елку условно назвали "региональной" — желания предлагается исполнить главам российских регионов.
На одной из открыток было написано желание 18-летней Маргариты из Костромской области, которая хочет побывать на концерте Басты.
"Конечно, я приглашу Маргариту на концерт, в Москве он будет в апреле. Но мне нужен ее телефон или телефон ее родственников", — сказал Баста РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли он помочь в осуществлении мечты девушки.
В Кремле перед последним заседанием Госсовета в этом году поставили ёлку с желаниями детей, которые смогут исполнить министры и губернаторы pic.twitter.com/w9D3LijDn9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.
Одним из организаторов акции стал благотворительный проект "Мечтай со мной", который помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. В конце 2018 года в проекте принял участие президент РФ Владимир Путин, исполнив мечты пяти детей с опасными для жизни заболеваниями. Глава государства пятого декабря забрал пять последних конвертов с мечтами детей во время Международного форума добровольцев в Москве.