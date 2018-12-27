Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров исполнит желания троих детей, которые они оставили на елке в Кремле 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров взял три открытки с новогодними пожеланиями детей на праздничной елке в Кремле. Об этом он сообщил в Telegram.
"Очень приятно увидеть на кремлевской елке открытки с новогодними пожеланиями детей. Я немедленно дал поручение исполнить мечты троих ребят. Один просит коляску, второй желает побывать в Москве, а третьему хочется посетить парк детских развлечений. Уверен, что каждый гость Кремля поступит также", — написал Кадыров.
Аналогичная акция проводится ежегодно и в Чечне по инициативе модного Дома Firdsws под руководством креативного директора Айшат Кадыровой. Ее участниками стали сотни должностных лиц, чиновников и простых жителей. Только в 2018 году, в рамках акции, исполнились мечты тысячи детей.
ТАСС: последние новости
Умер озвучивавший Вина Дизеля актер Дмитрий Матвеев Медведев утвердил Концепцию развития волонтерства до 2025 года Автобусных кондукторов в Екатеринбурга обучат взаимодействию с инвалидами
Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо85
Утраты года13
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии265
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам260
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме14
Видео
00:44
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал прятать лицо
Происшествия
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
00:13
Гуляющую по Москве лису сняли на видео
Новости Москвы
01:45
«Это скандал»: Лолиту отчитали за Крым
Шоу-бизнес Статьи
01:45
Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме
Общество
01:21
Заторы в Москве достигли восьми баллов
Новости Москвы
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:08
Глава Росгвардии рассказал про учебу внука в Англии
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение