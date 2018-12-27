Кадыров исполнит желания троих детей, которые они оставили на елке в Кремле

Глава Чечни Рамзан Кадыров взял три открытки с новогодними пожеланиями детей на праздничной елке в Кремле. Об этом он сообщил в Telegram.

"Очень приятно увидеть на кремлевской елке открытки с новогодними пожеланиями детей. Я немедленно дал поручение исполнить мечты троих ребят. Один просит коляску, второй желает побывать в Москве, а третьему хочется посетить парк детских развлечений. Уверен, что каждый гость Кремля поступит также", — написал Кадыров.

Аналогичная акция проводится ежегодно и в Чечне по инициативе модного Дома Firdsws под руководством креативного директора Айшат Кадыровой. Ее участниками стали сотни должностных лиц, чиновников и простых жителей. Только в 2018 году, в рамках акции, исполнились мечты тысячи детей.