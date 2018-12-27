Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать ему руку

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 10-летнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства, и расписался на его форме для занятий самбо.

Президент в четверг встретил тяжелобольного мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили и, конечно, пожали друг другу руки. Коля вынужден был пока оставить тренировки по самбо, но Путин по просьбе мамы мальчика подписал его экипировку для занятий. Мама пообещала, что эту форму с автографом президента Коля наденет на свои первые соревнования после победы над болезнью.

Коля отметил, что рукопожатие президента было "крепким". Говоря о том, почему его мечтой стало рукопожатие, мальчик рассказал журналистам, что во сне думал о нем — и придумал. Перед встречей с Путиным он признался, что "чуть-чуть" волнуется, но мама, по его словам, волнуется сильнее.

До встречи с президентом в четверг для мальчика и его мамы провели экскурсию по московскому Кремлю, позже они отправятся на экскурсию по Москве , первым делом — в усадьбу Измайлово, в музей оружия. Оказалось, Коля впервые в Москве; как рассказала мама, он хотел побывать в столице, и эта его мечта теперь осуществилась.

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. Он уже исполнил желания четырех ребят.

Глава государства помог воплотить мечту Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей девочка побывала на экскурсии по киностудии Мосфильм. Затем осуществилось и желание Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета — для него организовали экскурсию над городом на президентском вертолете. После сбылась и мечта семнадцатилетней Регины — сразу после большой пресс-конференции девушка взяла личное интервью у президента. Во вторник воплотилась мечта 15-летнего Арслана, который хотел увидеть изнутри президентский лайнер и снять видеоролик об этом самолете.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание и 10-летнего Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой этого мальчика, который хотел пожать ему руку. Услышав о желании ребенка, Путин отметил: "очень трогательная вещь, неожиданная для меня". Тогда он пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтерская инициатива. Проект помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают от тяжелых заболеваний. В этом году он вошел в платформу "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках Года добровольца в России.