Макаревич рассказал о звонках журналистов из-за слов Лолиты о Крыме

Музыкант Андрей Макаревич подозревает себя или журналистов в сумасшествии. Об этом он заявил в своем фейсбуке.

По словам лидера группы «Машина времени», сегодня его разбудил не будильник, а звонок. Собеседник представился сотрудником одного из информагентств и попросил прокомментировать заявление певицы Лолиты Милявской об украинской «душе» Крыма.

«Мне совершенно неинтересно, что там Лолита сказала про Крым», — ответил ему Макаревич.

Минуту спустя о Лолите и Крыме музыканта спросил работник одной из радиостанций. Затем ему поступили третий звонок и вопрос о том же, а следом четвертые.

В этот момент, по словам Макаревича, он «почувствовал», что с ума сошел либо он, либо журналисты, считающие высказывание Милявской главной новостью дня.

«Срочно к психиатру», — посоветовал он журналистам, действительно так считающим.