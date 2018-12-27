Макаревич возмутился истерией после слов Лолиты о Крыме

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Макаревич рассказал о звонках журналистов из-за слов Лолиты о Крыме 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Музыкант Андрей Макаревич подозревает себя или журналистов в сумасшествии. Об этом он заявил в своем фейсбуке.
По словам лидера группы «Машина времени», сегодня его разбудил не будильник, а звонок. Собеседник представился сотрудником одного из информагентств и попросил прокомментировать заявление певицы Лолиты Милявской об украинской «душе» Крыма.
«Мне совершенно неинтересно, что там Лолита сказала про Крым», — ответил ему Макаревич.
Минуту спустя о Лолите и Крыме музыканта спросил работник одной из радиостанций. Затем ему поступили третий звонок и вопрос о том же, а следом четвертые.
В этот момент, по словам Макаревича, он «почувствовал», что с ума сошел либо он, либо журналисты, считающие высказывание Милявской главной новостью дня.
«Срочно к психиатру», — посоветовал он журналистам, действительно так считающим.
Ранее в интервью украинской журналистке Светлане Крюковой Лолита Милявская заявила, что считает Крым «Украиной в душе».
Комментарии12
Общество , Видео , Светлана Крюкова , Андрей Макаревич , Лолита Милявская , Республика Крым
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