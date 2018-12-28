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Россиянин с крокодилами и тарантулами попался таможенникам 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
В московском аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с 30 крокодилами, двумя тарантулами, четырьмя скорпионами и ядовитой змеей, сообщает РИА «Новости».
Пассажир прибыл из мексиканского Канкуна. На таможне он заявил, что везет животных в подарок родственникам.
В ФТС агентству рассказали, что эти животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Сейчас животные отправлены в специализированный центр на передержку.
В отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.
Общество , Международный аэропорт Внуково , РИА Новости
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