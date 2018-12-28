Россиянин с крокодилами и тарантулами попался таможенникам

Пассажир прибыл из мексиканского Канкуна. На таможне он заявил, что везет животных в подарок родственникам.

В ФТС агентству рассказали, что эти животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Сейчас животные отправлены в специализированный центр на передержку.

В отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.