Россиянин с крокодилами и тарантулами попался таможенникам 

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с 30 крокодилами, двумя тарантулами, четырьмя скорпионами и ядовитой змеей, сообщает РИА «Новости».
Пассажир прибыл из мексиканского Канкуна. На таможне он заявил, что везет животных в подарок родственникам.
В ФТС агентству рассказали, что эти животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Сейчас животные отправлены в специализированный центр на передержку.
В отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.