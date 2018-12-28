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Россиянам посоветовали проверять Дедов Морозов 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте памятку о том, как не стать жертвой преступников, переодетых в Деда Мороза и Снегурочку.
Во-первых, ответственные родители, заказывая визит сказочных героев на дом, предварительно должны тщательно изучить рынок услуг. Найдя подходящую кандидатуру, исследовать форумы, опросить друзей и знакомых, найти отзывы о работе артистов, чтобы составить представление о том, какой у них опыт выступлений и ценовая политика.
Сделав выбор, необходимо оформить письменный договор об оказании услуг. В двух экземпляров для каждой из сторон. При этом эксперты советуют сначала изучить документ, особенно в графе «Ответственность сторон». Зачастую даже форс-мажорные обстоятельства заказчика и отказ от выступления артистов не освобождают его от оплаты.
Роспотребнадзор предупреждает, что новогодние праздники — благодатная пора для мошенников и аферистов. Заказав Деда Мороза по первому попавшемуся номеру телефона или ссылке в сети, оплатив выступление заранее, в назначенный час заказчик рискует никого не увидеть на пороге своей квартиры. А в случае подписания договора бланки могут оказаться фальшивыми, а фирмы не существовать вовсе.
Впрочем, пустив к себе в дом артистов, не стоит забывать о бдительности, уверяют специалисты. Нередко после посещения Деда Мороза и Снегурочки заказчики оказываются обворованными. Злоумышленники, отвлекая хозяев, не прочь прихватить с собой ценные вещи.
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор
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