Телеканал «Пятница» не планирует закрывать проект «Орел и решка»

Телеканал "Пятница" не планирует закрывать популярное трэвел-шоу "Орел и решка", завершился лишь очередной сезон проекта под названием "Перезагрузка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Ранее ведущие телешоу "Орел и решка: Перезагрузка" Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии программы, сообщение об этом они опубликовали на официальной странице проекта в Instagram.

"Никто не закрывал проект "Орел и решка". Завершился очередной сезон — "Перезагрузка". Это не было спонтанным решением, изначально проект был рассчитан на 2 года. Впереди зрителей ждут новые сезоны трэвел-шоу", — сообщил собеседник агентства.

Проект является лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир".