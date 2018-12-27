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Телеканал «Пятница» не планирует закрывать проект «Орел и решка» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Телеканал "Пятница" не планирует закрывать популярное трэвел-шоу "Орел и решка", завершился лишь очередной сезон проекта под названием "Перезагрузка", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее ведущие телешоу "Орел и решка: Перезагрузка" Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев сообщили о закрытии программы, сообщение об этом они опубликовали на официальной странице проекта в Instagram.
"Никто не закрывал проект "Орел и решка". Завершился очередной сезон — "Перезагрузка". Это не было спонтанным решением, изначально проект был рассчитан на 2 года. Впереди зрителей ждут новые сезоны трэвел-шоу", — сообщил собеседник агентства.
Проект является лауреатом телевизионной премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир".
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