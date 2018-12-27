Мальчик, мечтавший пожать руку Путину, побывал на экскурсии в Кремле

Десятилетний Коля Кузнецов, мечтавший пожать руку президенту РФ Владимиру Путину , который обещал исполнить это желание, в четверг посмотрел на палаты Московского Кремля.

Ребёнку показали Кремль, провели экскурсию по Большому Кремлёвскому дворцу, рассказали, например, о Парадном тронном зале, Александровском, Андреевском зале, где традиционно проходят инаугурации избранного главы государства, а позже в четверг состоится заседание Госсовета.

Оказалось, мальчик впервые в Москве ; как рассказала мама, он хотел побывать в столице, и эта его мечта теперь осуществилась. Экскурсия Коле понравилась. "Очень интересно", — признался мальчик.

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. Он уже исполнил желания четырёх ребят. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание 10-летнего Коли из Ставропольского края.

Президент был очень тронут мечтой этого мальчика, который хотел пожать ему руку. Услышав о желании ребёнка, Путин отметил: "очень трогательная вещь, неожиданная для меня". Тогда президент пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребёнка в Москву на новогодние праздники и исполнить его мечту.

До этого глава государства помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии Мосфильм. Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Ему была организована экскурсия на вертолете. Мечта семнадцатилетней Регины была осуществлена 20 декабря — она взяла интервью у президента РФ. А буквально во вторник 15-летний школьник из башкирского города Сибай Арслан увидел президентский лайнер изнутри и снял видеоролик.