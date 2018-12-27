Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам

Путин сделал бизнесменам предложение Россияне рассчитывают на «сопричастность» бизнесменов к достижению необходимого стране прорыва. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил президент России Владимир Путин. В ходе вчерашней встречи в Кремле глава государства сообщил предпринимателям о своих надеждах на предметные договоренности с ними относительно стартующей в 2019 году работе над национальными проектами. Также Путин «предложил» бизнесменам «инициативу» — поучаствовать в развитии рынка газомоторного топлива. Минстрой пожаловался на Минэнерго Тарифы на тепло, водоотведение и водоснабжение могут вырасти на 3-5% из-за инициативы Минэнерго, считают в Минстрое. По данным «Коммерсанта», «строители» обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой поучаствовать в обсуждении желания «энергетиков» обязать потребителей платить не за фактически потребленную электроэнергию, а за резервируемую максимальную мощность. В Министерстве строительства полагают, что идея коллег вынудит поставщиков тепла и воды либо повышать тарифы для населения, либо отказываться от ремонта. Украина признала несоблюдение минских соглашений «Практически вся» серая зона, отделяющая в Донбассе украинских военных от донецких и луганских, освобождена и взята под контроль, заявил в эфире канала «Прямой» советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков . Политолог Иван Мезюхо заявил RT, что это заявление «недружелюбное» и «красноречиво» говорит, что Украина не желает мирного урегулирования конфликта. «Фактически Киев признал, что не соблюдает минские договоренности», — добавил он. Средняя пенсия в России вырастет на 7% Средняя страховая пенсия вырастет на 7% с 1 января 2019 года, сообщили Российской газете » в Пенсионном фонде России . Ныне средний размер страховой пенсии составляет 14 414 рублей. 1 января он станет больше на 1 016,19 рубля — 15 430,19 рубля. При этом, как уточнили в ПФР, реальный рост пенсии конкретного россиянина зависит от ее нынешней величины. Например, пенсии тех, кто сейчас получает шесть тысяч, вырастет на 423 рубля, а пенсия тех, кто получает 25 тысяч, вырастет на 1 762,5 рубля. Германия выбирает между Востоком и Западом США вынудят Германию принять на своей территории их ядерные ракеты средней дальности, если ФРГ не наладит отношения с Россией, заявил «Взгляду» депутат Бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, Германия финансово и политически зависима от Америки, которая добивается того, чтобы вероятная большая война с Россией развернулась не на ее территории, а в Европе. Однако «первой ласточкой» перемен может быть недавнее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, воспротивившегося потенциальному размещению американских ракет в ФРГ. «Если мы не наладим отношения с Востоком, то мы не выдержим давления Запада», — предупредил Гердт, призвав снять с России санкции.