Дипломаты займутся продвижением русского языка в Австрии 

Сотрудники посольства России в 2019 году займутся продвижением русского языка в Австрии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Отмечается, что 2019 год станет перекрёстным российско-австрийским годом молодёжных обменов.
Любинский отметил, что акцент планируется сделать на молодёжных и образовательных проектах в области культуры.
«Уделим внимание, конечно, вопросам продвижения позиций русского языка в Австрии, рассчитываем на подключение к этим проектам наших проживающих и обучающихся здесь соотечественников», — отметил посол.
Ранее в МИД Австрии отметили роль России в разрешении конфликта в Сирии.