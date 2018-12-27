Дипломаты займутся продвижением русского языка в Австрии

Сотрудники посольства России в 2019 году займутся продвижением русского языка в Австрии . Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский

Отмечается, что 2019 год станет перекрёстным российско-австрийским годом молодёжных обменов.

Любинский отметил, что акцент планируется сделать на молодёжных и образовательных проектах в области культуры.

«Уделим внимание, конечно, вопросам продвижения позиций русского языка в Австрии, рассчитываем на подключение к этим проектам наших проживающих и обучающихся здесь соотечественников», — отметил посол.