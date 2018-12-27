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Дипломаты займутся продвижением русского языка в Австрии 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники посольства России в 2019 году займутся продвижением русского языка в Австрии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
Отмечается, что 2019 год станет перекрёстным российско-австрийским годом молодёжных обменов.
Любинский отметил, что акцент планируется сделать на молодёжных и образовательных проектах в области культуры.
«Уделим внимание, конечно, вопросам продвижения позиций русского языка в Австрии, рассчитываем на подключение к этим проектам наших проживающих и обучающихся здесь соотечественников», — отметил посол.
Ранее в МИД Австрии отметили роль России в разрешении конфликта в Сирии.
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Общество , МИД , РИА Новости , Австрия , Любинский
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