Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская школьница призналась в любви к колбасе и расколола интернет 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В социальных сетях обсудили сочинение школьницы, которая призналась в любви к «колбаске». Текст вызвал разную реакцию в Facebook и Twitter. На это обратил внимание микроблогер с ником Чертова Кула.
«В Facebook обсуждают это сочинение как пример того, насколько дети отупели. А я думаю, что у ребенка отличный слог и тонкое чувство юмора», — отмечает пользователь.
Автор сочинения, заданного на дом, пишет, что хочет «войти в историю как самый любящий еду человек». «Хочу признаться. Обожаю колбасу, и ради нее готова я поступиться сном, гулянием… Мне нравится кушать колбасу под музыку и даже на прогулке в подругой Лерой», — говорится в сочинении.
Написавшая ее девочка подчеркивает, что ей нравится «не прятать ее, а сразу есть». «Я так делаю: выхожу на улицу и ем. Ем ее, вкусную», — отметила школьница. В финале она попросила у учителей прощения за такую любовь к колбасе.
В отличие от пользователей Facebook, в Twitter сочли, что у ребенка есть талант. «Это просто прекрасно, я считаю. Кто считает, что это писал тупой ребенок, сами, мягко говоря, те еще умники», — полагает Ryzunja.
В сочинении про колбасу разглядели аллегорию. Текст назвали «элегантным троллингом». «Колбаса — под этим можно понимать что угодно. Дети поумнели, если это реальное сочинение, что радует», — высказался Sergei Snop.
Впрочем, некоторые подвергли сомнению авторство текста. Не все поверили в то, что его писала школьница. «Почерк не детский абсолютно. Каждая буква выписана отдельно, так пишут взрослые, когда стараются, чтобы было разборчиво. Причем не просто взрослые — а конкретно пенсионеры. У которых даже внуков не было рядом, чтобы можно было продиктовать. Хотя зачем, текст вообще глупейший», — заявила zombie kitten. Автор поста развеяла сомнения, объяснив, что работала в школе четыре года, и удостоверилась в том, что почерк у детей бывает «абсолютно разный».
Последние новости
Украина заявила о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам11
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»541
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»5
Границу России с Украиной усилили БТР27
Видео
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
01:37
На натовском корабле бунт?
Европа Армия
00:09
Башаров избил новую жену
Шоу-бизнес
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение