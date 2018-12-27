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Кот Мостик отложил поиски невесты ради Крымского моста 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Instagram
Кот Мостик приостановил поиски невесты до окончания работ на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Уличного котенка в 2015 году взяли к себе охранники, которые работали на стройке виадука в Тамани. Они и дали животному имя Мост. Мужчины предложили считать днем рождения кота 29 ноября. Именно в этот день отмечается День мостов.
Уже три года страница Мостика в Instagram постоянно обновляется. Его подписчиками стали 46 тысяч человек.
Ранее появилась информация о том, что он ищет невесту в Крыму.
«Я самый знаменитый холостяк! Семейным положением займусь, как только Крымский мост окончательно сдам. Я же лично президенту обещал все проконтролировать», — процитировал инфоцентр послание Мостика.
Кот уверен, что долго в холостяках ходить не будет. Ведь он попал в Топ-10 самых популярных котов российского интернета в 2018 году. Рейтинг составила компания «Медиалогия».
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