Кот Мостик отложил поиски невесты ради Крымского моста 

Кот Мостик приостановил поиски невесты до окончания работ на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Уличного котенка в 2015 году взяли к себе охранники, которые работали на стройке виадука в Тамани. Они и дали животному имя Мост. Мужчины предложили считать днем рождения кота 29 ноября. Именно в этот день отмечается День мостов.
Уже три года страница Мостика в Instagram постоянно обновляется. Его подписчиками стали 46 тысяч человек.
Ранее появилась информация о том, что он ищет невесту в Крыму.
«Я самый знаменитый холостяк! Семейным положением займусь, как только Крымский мост окончательно сдам. Я же лично президенту обещал все проконтролировать», — процитировал инфоцентр послание Мостика.
Кот уверен, что долго в холостяках ходить не будет. Ведь он попал в Топ-10 самых популярных котов российского интернета в 2018 году. Рейтинг составила компания «Медиалогия».