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На Камчатку надвигается шторм с высотой волн до 12 метров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки из-за волн, которые могут достигать 12 метров в высоту, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что вечером в пятницу в прибрежных акваториях Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. В первой половине ночи 29 декабря явление распространится на прибрежные зоны Елизовского, Усть-Камчатского районов, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, днём в субботу — прибрежные зоны Карагинского района.
"Утром 29 декабря в районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района волнение усилится до 10-12 метров. Явление сохранится до конца суток 29 декабря", — говорится в сообщении.
Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
"В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — отмечают в спасательном ведомстве.
Ранее краевой главк МЧС информировал, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон, который принесёт на полуостров сильные осадки и ветер, также ожидается потепление.
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Общество , Погода , МЧС
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