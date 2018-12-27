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Памятник Осипу Мандельштаму открыли в Приморье в день 80-летия со дня смерти поэта 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Памятник Осипу Мандельштаму был открыт в четверг в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в день 80-летия со дня смерти поэта. Автором скульптуры в 1985 году выступил известный приморский художник Валерий Ненаживин, она стала первым в России памятником поэту, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.
Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве, в семье кожевенника. Позднее его семья переехала в Петербург, где будущий писатель окончил Тенишевское коммерческое училище. В 1933 году поэт написал антисталинскую эпиграмму, за что был арестован и отправлен в ссылку. 27 декабря 1938 года он умер от тифа в пересыльном лагере в окрестностях Владивостока.
"Он [памятник] сегодня открыт в том месте, которое будет чтить историю, будет чтить память о том, каким был поэт, которым мы гордимся.
Для нас очень важно, что Дальневосточному федеральному университету скульптор Ненаживин подарил этот памятник, уже после его кончины мы устанавливаем его здесь, в университете", — сказал, открывая памятник, ректор ДВФУ Никита Анисимов.
Дочь художника Ольга Ненаживина направила ДВФУ письмо, в котором от лица семьи поблагодарила всех, кто пришел почтить память Осипа Мандельштама и скульптора Валерия Ненаживина и тех, кто помог установить памятник.
Памятник изображает поэта стоящим в длинном плаще, голова Мандельштама откинута, а правая рука поднесена к горлу. Чугунная копия памятника установлена в сквере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
В пресс-службе ДВФУ уточнили, что скульптуру Валерий Ненаживин изготовил в 1985 году, а 1 октября 1998 года монумент установили в сквере недалеко от места гибели поэта, в Первореченском районе Владивостока. В 1999 году памятник был изувечен, Валерий Ненаживин забрал скульптуру в мастерскую, восстановил и оставил у себя. В 2017 году после смерти Валерия Ненаживина первая, бетонная версия скульптуры была передана семьей автора в дар Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ.
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Общество , Осип Мандельштам , Никита Анисимов , ИТАР-ТАСС , Варшава , Владивосток , Санкт-Петербург
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