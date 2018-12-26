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Золотов рассказал о внуке, обучающемся в Англии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Глава Росгвардии, генерал Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Великобритании, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Золотов открестился от дачи Микояна
«Через три года он вернется, и я уверен, что будет хорошим экономистом», — сообщил он в интервью сайту «Комсомольская правда».
Глава Росгвардии подал иск к Алексею Навальному на 1 миллион рублей о защите чести и достоинства. Истец просит опровергнуть ряд высказываний, в частности, в одном из роликов Навальный задался вопросом, «на какие деньги учатся внуки» Золотова в Англии, передает РИА «Новости».
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Виктор Золотов , РИА Новости , Великобритания
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