Силуанов посоветовал россиянам сходить в баню 

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов перед Новым годом посоветовал россиянам отправиться в деревню и попариться в бане. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Силуанова, он сам встретит Новый год в деревне в Калужской области. Он отметил, что праздновать Новый год хорошо и в Москве, но праздник на природе — это совсем другое, «большое удовольствие».
По мнению вице-премьера, в деревне можно найти то, чего не хватает горожанам.
«Это природа — лес, река. Баня и прорубь — всем советую. Это, знаете, сколько сил дает?» — сказал он.
Ранее о своих планах на новогодние каникулы рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что в праздничную неделю хочет покататься на лыжах в горах Сочи. Премьер отметил, что если с лыжами не получится, он будет работать и в праздники.