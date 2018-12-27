Силуанов посоветовал россиянам сходить в баню

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов перед Новым годом посоветовал россиянам отправиться в деревню и попариться в бане. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Силуанова, он сам встретит Новый год в деревне в Калужской области . Он отметил, что праздновать Новый год хорошо и в Москве, но праздник на природе — это совсем другое, «большое удовольствие».

По мнению вице-премьера, в деревне можно найти то, чего не хватает горожанам.

«Это природа — лес, река. Баня и прорубь — всем советую. Это, знаете, сколько сил дает?» — сказал он.