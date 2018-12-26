«Угрожали отнять детей»: почему Савиновских покинула Россию

Семья Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали детей из-за того, что женщина удалила себе грудь, уехала из России и попросила убежище в Испании . Как рассказала Савиновских, они решили переехать после того, как министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов угрожал завести на нее дело и отнять биологических детей. По словам женщины, ей также стало известно, что решение суда по ее делу было готово заранее и согласовано с с прокурором и министром региона.

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой изъяли приемных детей после того, как она удалила молочные железы, попросила убежище в Испании. Как стало известно, муж и трое детей Савиновских уже переехали из России.

«Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», — рассказала Савиновских порталу «Такие дела».

История Юлии Савиновских стала широко известна после того, как в прошлом году органы опеки отняли у нее двух малолетних приемных сыновей из-за того, что женщина удалила себе грудь.

Как рассказала многодетная мать, решение покинуть Россию вместе с семьей она приняла после того, как министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов угрожал ей отнять биологических детей.

По словам Савиновских, во время личной встречи весной этого года Злоказов заявил ей, что если какой-либо суд в деле об опеке над приемными детьми займет ее сторону, власти «найдут способ не исполнять это решение суда». Кроме того, утверждает женщина, министр угрожал, что на нее заведут дело.

«Он сказал, что если я рот свой не закрою, мне тоже статья найдется, что я сама виновата, раз побежала в суд и к журналистам», — рассказала Савиновских.

По ее словам, ей стало известно, что решения судов были готовы до заседаний и согласованы с прокурором и министром, поэтому никакие документы и слова на вердикт суда не влияли.

«Я понимаю, что вся их сила только в крыше, в погонах, в занимаемых должностях. На моей стороне правда и закон, но в нашей стране закон ничего не значит, все пустой звук», — сказала женщина, добавив, что вернется в Россию, если страна станет «правовым государством».

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что Савиновских не получала угроз от Злоказова.

«Не согласен с трактовкой, что она вынуждена была уехать. Никакой угрозы по изъятию ее родных детей у Юлии Савиновских не было и быть не могло, потому что не было никаких правовых оснований. Никто угроз не декларировал. Они сами принимали это решение. У нас свобода передвижения. Захотел — уехал», — рассказал он.

Омбудсмен также добавил, что лично знаком со Злоказовым, которого считает взвешенным и опытным человеком. Изъятие у женщины родных детей стало бы нарушением закона, добавил он.

Мороков отметил, что когда органы опеки и попечительства забирали приемных детей из семьи, они не нарушали закон. При этом омбудсмен признался, что «лучший вариант для детей — находиться в семье».

«Но есть определенные вещи, которые регулируются законодательством. В данный момент мальчики не испытывают никаких лишений, посещают специализированный детсад, летний отдых для них был организован. Все идет нормально с точки зрения их психоэмоциональной сферы», — пояснил он.

Многодетная семья Юлии и Евгения Савиновских воспитывала троих родных детей и взяла из детдома двух мальчиков с тяжелыми заболеваниями. Спустя несколько лет женщина удалила себе грудь седьмого размера. По ее словам, она сделала это, поскольку постоянно испытывала боли и дискомфорт. После этого в дом к семье приехали работники органов опеки и забрали приемных детей, поскольку посчитали, что Юлия намерена сменить пол.

Ситуацию усугубило то, что Юлия, готовясь к операции, стала вести в интернете блог, в котором под мужским псевдонимом описывала переживания человека, который хочет сменить пол.

В феврале суд признал Савиновских мужчиной, а брак с ее мужем — однополым. Это стало основанием, чтобы не возвращать женщине детей.

В мотивировочной части решения суда отмечалось, что Юлия идентифицирует себя в качестве мужчины и стремится принять социальную роль, «свойственную мужскому полу».

При этом сама Савиновских заявляла, что никогда не собиралась менять пол.

Ее адвокат Алексей Бушмаков, комментируя ситуацию, отметил, что решение суда должно основываться на документах, например, на паспорте Савиновских, где написано, что она женщина.

Тем не менее, «судья приняла такое решение на основании того, что Савиновских вела блог от имени мужчины и сделала операции».

«Проблема не в том, что Савиновских сделала что-то незаконное. Нет ни одной нормы закона [в решении], на которую судья бы сослалась», — рассказал Бушмаков.

После этого Савиновских прошла экспертизу в Свердловской областной психиатрической больнице, где у нее не выявили психических отклонений. Медики пришли к выводу, что проведенная операция по удалению груди никак не помешает женщине воспитывать детей. Другие психологические экспертизы также подтвердили, что Савиновских является здоровым и адекватным человеком, способным быть заботливой матерью.