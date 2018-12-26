Всех пострадавших от норовируса в Ростовской области выписали из больниц

Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные областного министерства здравоохранения.

Состояние всех пострадавших оценили как удовлетворительное, при этом новых заболеваний не зафиксировано. Отметим, ранее специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной массового отравления людей в поселке Аюта стал норовирус. В связи с этим в нескольких населеннхы пунктах проводятся мероприятия по гиперхлорированию питьевой воды для профилактики распространения инфекции. Проверку также начала и шахтинская прокуратура, изучались пробы воды из водопровода.

Жители поселка начали обращаться к медикам с жалобами на недомогание начиная с воскресенья, 16 декабря. С признаками пищевого отравления были госпитализированы 42 человека, среди них — 23 ребенка.