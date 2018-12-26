Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче

Глава Росгвардии Виктор Золотов подтвердил, что его внук учится в Англии , при этом учебу молодого человека оплачивает его отец. Об этом сам генерал армии рассказал в интервью "Комсомолке"

"Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется и я уверен, что будет хорошим экономистом", — сказал Виктор Золотов.

Он пояснил, что его собственный сын «работает в бизнесе 13 лет», тогда как зять занимается предпринимательством уже 18 лет. Золотов рассказал и о своей даче, которая не раз обсуждалась в СМИ как «дача легендарного Микояна».

"Моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача [о которой идет речь] находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте. Там же, чуть дальше находится и дача Сталина", — отметил Золотов.

Он также отметил, что совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей его семье, в несколько раз ниже упоминавшейся в СМИ сумме в 3,5 млрд рублей.