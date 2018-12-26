За месяц на Украину не пустили 1650 россиян

За последние сутки на Украину не пустили 89 российских граждан.

Действие военного положения закончилось 26 декабря, однако ограничения на въезд для россиян планируется сохранить.

26 ноября президент Украины Петр Порошенко ввел режим военного положения на территории 10 областей, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это стало ответом на инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских катера, обвинив экипажи в нарушении границы.

30 ноября Порошенко заявил, что Украина ограничит въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. В Госпогранслужбе пояснили, что граждане РФ будут проходить «усиленное» собеседование на границе. В «группу риска» тех, кому могут отказать во въезде, попали, в частности, россияне, ранее посещавшие Крым и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Позже появились сообщения, что в киевском аэропорту отправляют домой не только мужчин, но и женщин с российскими паспортами.