Дерипаску лишили бесплатного проезда в общественном транспорте

Совет депутатов Саяногорска Хакасии лишил почетных граждан города некоторых льгот, в том числе — бесплатного проезда в общественном транспорте. Горсовет уточнил, что эта мера вынужденная, она связана с финансированием, и если ситуация изменится, льготы могут вернуть. Об этом сообщает информагентство «Хакасия».

Среди почетных граждан Саяногорска числится российский миллиардер Олег Дерипаска . Поэтому решение городских депутатов касается и его.

Сейчас почетные граждане Саяногорска могут бесплатно ездить в общественном транспорте и освобождаются от платы за услуги ЖКХ в пределах социальной нормы. Им также положены премиальные в 5000 рублей ежегодно в День города.