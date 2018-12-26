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Дерипаску лишили бесплатного проезда в общественном транспорте 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил почетных граждан города некоторых льгот, в том числе — бесплатного проезда в общественном транспорте. Горсовет уточнил, что эта мера вынужденная, она связана с финансированием, и если ситуация изменится, льготы могут вернуть. Об этом сообщает информагентство «Хакасия».
Среди почетных граждан Саяногорска числится российский миллиардер Олег Дерипаска. Поэтому решение городских депутатов касается и его.
Сейчас почетные граждане Саяногорска могут бесплатно ездить в общественном транспорте и освобождаются от платы за услуги ЖКХ в пределах социальной нормы. Им также положены премиальные в 5000 рублей ежегодно в День города.
Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд
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Общество , Олег Дерипаска , Forbes , Республика Хакасия , Саяногорск
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