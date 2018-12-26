КП: Золотов открестился от дачи Микояна

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян", — сказал Золотов.

Он подчеркнул, что его собственная дача не имеет к ней отношения.

Ранее сообщалось, что иск Золотова к Навальному оставили без движения.