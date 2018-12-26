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КП: Золотов открестился от дачи Микояна 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что ему якобы принадлежит бывшая дача советского деятеля Анастаса Микояна. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По его словам, эта информация не соответствует действительности.
"Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян", — сказал Золотов.
Он подчеркнул, что его собственная дача не имеет к ней отношения.
Ранее сообщалось, что иск Золотова к Навальному оставили без движения.
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Общество , Армия , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Анастас Микоян , Фонд борьбы с коррупцией
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