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Мэр Грозного решил проблему юного блогера с горячей водой 

News.ru 45 минут назад
Фото: grozny-inform.ru
Мэр Грозного Ибрагим Закриев решил проблему с водоснабжением в квартире маленького чеченского блогера Ханзалы Магомадова, на обращение которого обратил внимание глава Чечни Рамзан Кадыров.
Закриев сам приехал к мальчику, лично проверил какая вода течёт из кранов в его квартире и подарил ребёнку автомобиль.
После записи главы Чечни в соцсетях уже через несколько часов из кранов вновь пошла холодная вода, сообщил мальчик своим подписчикам.
«Вот вы представляете, есть Рамзан Кадыров — вкратце, он меня сегодня осчастливил, все мои мечты исполнил», — рассказал блогер.
Как сообщал News.ru, юный блогер Ханзала Магомадов 25 декабря опубликовал запись, в которой рассказал, что в его доме из обоих кранов идет горячая вода. Запись вскоре репостнул на своей странице «ВКонтакте» глава Чечни.
У Ханзалы Магомадова из Грозного — более 35 тысяч подписчиков в Instagram. Мальчик часто выкладывает в соцсеть забавные видео.
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Общество , Политика , Рамзан Кадыров , Грозный , Чеченская Республика
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