В РПЦ объяснили высокий рейтинг доверия народа к церкви

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН объяснил, почему в отличие от других институтов, рейтинг доверия к церкви не падает.

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования рейтинга общественного одобрения. Первое место по уровню доверия среди россиян заняла армия. Её деятельность одобряет 86% респондентов. Второе место заняла Русская православная церковь (РПЦ). Положительное отношение к этой структуре выразили 68,8% опрошенных.

Отметим, рейтинг одобрения церкви населением уже не один год держится на примерно одном уровне, не смотря по события, связанные с автокефалией (независимостью — прим. НСН) Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и конфликтом с Константинопольским патриархатом. Так, согласно данным 2016 года, рейтинг одобрения РПЦ составил 71,9%. По данным за июнь 2018 года, период предшествующий внутрицерковному конфликту, РПЦ одобряли 68,7% россиян.

Священник РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН объяснил рост доверия к церкви среди россиян.

«Я, конечно, рад тому, что церковь вызывает доверие у людей, не смотря на все информационные кампании, которые против нее ведутся. Не смотря на то, что некоторые силы и в публичном пространстве и в кулуарах очень обеспокоены высоким уровнем доверия к церкви и падением доверия ко всем секулярным (светским — прим. НСН) институтам, которые у нас есть, кроме, пожалуй, армии. Очень важно это доверие оправдать и сделать таким, чтобы все люди видели, что церковь не только совершает богослужения и занимается благотворительностью, но и поднимает те вопросы, которые волнуют простых людей, в том числе из социальной и экономической области, области нравственности. Поэтому это доверие нужно постоянно облекать в слово в защиту простых людей, слово, которое соответствует вечным, неизменяемым ценностям, которое нельзя игнорировать при построении жизни страны», — уверен протоиерей.

Всеволод Чаплин рассказал, что такое положение дел связано в частности с тем, что люди видят серьезные экономические и социальные проблемы. Они перестали слушать риторику о постоянном повышении уровня жизни людей, в тот момент, когда мы видим, что люди стремительно беднеют. По мнению протоиерея, именно эти факты серьезно подтачивают доверие к тем институтам, которые предназначены заботиться обо всем народе.

«Церковь же работает, старается и на микроуровне заботится о простых людях и духовно и даже материально, и на макроуровне. Сегодня священнослужители много говорят, независимо, свободно, критически, но в то же время доброжелательно, без стремления разрушить Россию или ослабить ее. Этот голос неудобен, его постоянно пытаются затушевать, опорочить, но церковь должна быть голосом народной совести и не должная молчать, не должна действовать в угоду сильным мира сего, приспосабливаясь к их привычкам установка, антинародным действиям», — заявил собеседник НСН.