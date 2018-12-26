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На президентскую елку приехали дети-герои со всей России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В Кремле проходит президентская елка, на которой присутствуют дети-герои со всей страны — они спасали людей из пожаров, ледяной воды и других опасных ситуаций.
Среди них 12-летняя Светлана Л. из Калужской области, которая спасла свою девятилетнюю подругу из канализационного колодца — девочка провалилась туда во время прогулки, сообщает «Лайф».
Также на праздник приехал 12-летний Роман И. из Новгородской области. В марте этого года он вытащил из горящего дома двоих детей 10 и 5 лет. Братья 11 и 12 лет Денис и Андрей Л. из Омской области тоже спасли двух малышей из огня в июне.
10-летний Кирилл Ж. из Бурятии в феврале в одиночку достал своего одноклассника из полыньи, а 8-летний Гусейн Г. из Дагестана спас тонувшую в реке шестилетнюю девочку. Еще один школьник из Дагестана, 11-летний Абдулвагаб Д., спас свою маму, потерявшую сознание из-за отравления угарным газом в бане.
11-летний Руслан М. из этой же республики в декабре 2016 года спас своего брата-близнеца, который провалился под лед.
Также на президентскую елку были приглашены 9-летние Иван Я. и Глеб Б. Они спасли из ледяной воды одноклассника, упавшего с моста и зацепившегося за крюк — из-за этого он не мог дышать.
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Комментарии
Общество , Калужская Область , Новгородская Область
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