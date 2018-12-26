В Москве завершилась благотворительная акция проекта #Жить 

В Москве завершилась совместная акция блогера Гусейна Гасанова и проекта #Жить по сбору новогодних подарков для детей из подмосковных детских домов.
В брендированную фуру на ВДНХ подарки принесли сотни людей, в том числе и организаторы акции Гусейн Гасанов и продюсер Игорь Матвиенко.
Матвиенко привез на ВДНХ диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а Гасанов — квадрокоптер, аэрохоккей и другие игрушки.
Во вторник 25 декабря Гусейн вместе с подписчиками и участниками проекта #Жить прямо от ВДНХ отправились дарить подарки — участникам акции удалось осчастливить воспитанников шести детских домов Подмосковья.
В день окончания акции подарки уже вручили воспитанникам двух детских домов, по остальным подарки развезут волонтеры в ближайшие несколько дней.