Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве завершилась благотворительная акция проекта #Жить 

Рамблер 1 час назад
Фото: Youtube
В Москве завершилась совместная акция блогера Гусейна Гасанова и проекта #Жить по сбору новогодних подарков для детей из подмосковных детских домов.
В брендированную фуру на ВДНХ подарки принесли сотни людей, в том числе и организаторы акции Гусейн Гасанов и продюсер Игорь Матвиенко.
Матвиенко привез на ВДНХ диджейский микшер и Bluetooth-колонку, а Гасанов — квадрокоптер, аэрохоккей и другие игрушки.
Во вторник 25 декабря Гусейн вместе с подписчиками и участниками проекта #Жить прямо от ВДНХ отправились дарить подарки — участникам акции удалось осчастливить воспитанников шести детских домов Подмосковья.
В день окончания акции подарки уже вручили воспитанникам двух детских домов, по остальным подарки развезут волонтеры в ближайшие несколько дней.
Общество , Игорь Матвиенко , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заявила о «грубом нарушении» Израиля в Сирии128
Украина приняла решение о военном положении243
Украинцы отреагировали на российские санкции187
Западу предрекли признание «русского Крыма»34
Опубликовано видео пуска новейшей ракеты России233
Видео
06:51
Армия РФ получит новое оружие
Политика Армия
03:22
Россия заявила о «грубом нарушении» Израиля в Сирии
Политика Ближний Восток
02:18
Изнасилование дознавательницы: новый поворот в деле
Криминал Происшествия
00:58
Западу предрекли признание «русского Крыма»
Политика Статьи
01:08
Украина приняла решение о военном положении
В мире Украина
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
00:26
Медведев захотел поработать в праздники
Политика Общество
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
00:38
«Авангард» испытали по приказу Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение