Российский паспорт могут изменить

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

Согласно документу, опубликованному на портале проектов правовых актов, на последнюю страницу паспорта предлагается разместить информацию о необходимости обмена удостоверения личности за месяц до достижения гражданином возраста 20 и 45 лет.

Кроме того, документ предлагает определить случаи, когда паспорт признается недействительным и подлежит изъятию.

Например, в случае указания недостоверных сведений или оформления паспорта на основании поддельных документов.