Российский паспорт могут изменить

МВД России предложило внести изменения в бланк паспорта гражданина России, сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, опубликованному на портале проектов правовых актов, на последнюю страницу паспорта предлагается разместить информацию о необходимости обмена удостоверения личности за месяц до достижения гражданином возраста 20 и 45 лет.
Кроме того, документ предлагает определить случаи, когда паспорт признается недействительным и подлежит изъятию.
Например, в случае указания недостоверных сведений или оформления паспорта на основании поддельных документов.
Как отмечает радиостанция «Говорит Москва», если изменения будут приняты, с последней страницы паспорта исчезнут напоминания о возможности вносить в удостоверение личности группу крови и резус-фактор и предостережение о недопустимости размещения в нем посторонней информации.