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Россиянам посоветовали не есть оливье после Нового года 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главврач петербургской инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев призвал граждан не доедать старый салат оливье, чтобы не заработать острую кишечную инфекцию. Об этом сообщает Spbdnevnik.ru.
«Сколько бы мы ни просили не хранить оливье вечно, люди все равно доедают то, что готовили. А потом попадают к нам», — отметил врач.
Яковлев подчеркнул, что срок годности салата напрямую зависит от качества использованных для него продуктов — огурцов, колбасы и майонеза. В Роспотребнадзоре отметили, что срок хранения пищи, которую не подвергали повторной термической обработке, без холодильника составляет не более двух часов.
Ранее сотрудники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) предупреждали россиян о вреде соленых огурцов в оливье. По словам специалистов, хотя соленые огурцы «не такие уж калорийные», но они содержат в себе много солей, из-за чего могут появляться отеки. Кроме того, эти огурцы, как и другие соленые и пряные продукты, пробуждают чрезмерный аппетит.
Майонез медики назвали «настоящей калорийной бомбой» и предупредили о вредных трансжирах и красителях в колбасе. Майонез специалисты посоветовали заменить соусом домашнего приготовления: например, смешать для соуса оливковое масло, яичный желток, соль, горчицу и лимонный сок. Вместо колбасы, по их мнению, в салат стоит добавить куриную грудку.
Комментарии
Общество , Алексей Яковлев , Роспотребнадзор
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