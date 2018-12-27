«Изнасилуем матушку»: просившему машину священнику стали угрожать

Вокруг иерея Андрея Крашенинников, который служит при храме в городе Болотное Новосибирской области , разразился скандал. Местных жителей раздражают просьбы священника. С завидной периодичностью он просил у паствы микроволновку, холодильник, велосипед и прочие вещи. Дело дошло и до автомобиля.

«Русскому православному священнику требуется машину на ходу», — написал он на трех языках в соцсетях.

Затем иерей просил жертвователей оплатить ем автошколу. Невозможность оплатить самому он объяснял невысокой зарплатой — 15 тысяч рублей, на которые он содержит жену и двоих детей.

Недавно священнику стали угрожать недоброжелатели. По словам Крашенинникова, он получает множество негативных комментариев с угрозами.

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«Пишут: «Мы расчленим твою семью, убьем тебя, убьем настоятеля…» Атака на меня три дня длилась. Писали, что «да мы тебя, да раком, да туда-сюда, да твою матушку, да детей». Писали: «ты балбес и попрошайка». Неприятно это все», — рассказал иерей, отметив, что не может идти в полицию, поскольку признает лишь церковный суд.

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«У меня IPhone 6S Plus, два года назад мне подарили его далекие родственники из США. Это дорогая, презентабельная памятная вещь от любимых людей. Я не хотел порочить память своих родных. Я не могу продать подаренное: для меня это подлый поступок», — заявил он.

Иерей признался, что просить что-то у паствы было ошибкой. Сейчас у него нет ни прав, ни автомобиля. К тому же Крашенинников боится увольнения после скандала.

«Просьбы были мои ошибочные. Я в них каюсь. И то, что вступил в полемику с хейтерами — тоже моя ошибка. Да, я написал: «Не стоит метать бисер перед свиньями». Это фраза из Евангелия. Люди приняли превратно, как оскорбление», — подытожил иерей.

Непростую ситуацию, сложившуюся вокруг иерея, прокомментировал руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии Александр Митрофанов